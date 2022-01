Última vítima do acidente em Capitólio é identificada; saiba quem são

A última vítima do acidente em Capitólio (MG) foi identificada no início da tarde desta segunda-feira (10). Após a primeira confirmação de identidade neste domingo (9), os nomes de outras vítimas no acidente em Capitólio (MG) foram divulgados plas autoridades. Dez mortes foram causadas pelo desabamento de pedras no município, todos estavam na mesma lancha, que tinha o nome de Jesus, de acordo com a Polícia Civil. A última vítima do acidente de Capitólio foi identificada no início da tarde. Ao todo, dez pessoas morreram após o desabamento de rochas no cânions. A décima pessoa a ser identificada é Carmem Pinheiro da Silva, de 43 anos, natural de Cajamar (SP). As informações são do G1.

Eles estavam hospedados em um rancho em São José da Barra (MG) e eram familiares e amigos uns dos outros. O dono da pousada era proprietário da lancha e também parente das vítimas. O piloto era funcionário dele, de acordo com informações da polícia.

A primeira vítima foi identificada oficialmente na manhã deste domingo. Outras quatro vítimas foram identificadas durante a noite.

A Prefeitura de Capitólio informou que não há mais desaparecidos e que o número de óbitos chega a 10.

Ao menos quatro hospitais atenderam as pessoas envolvidas no acidente que ocorreu neste sábado (8), quando uma rocha se soltou e atingiu um barco de passeio no ponto turístico do município.

As autoridades reforçam que todas as 10 vítimas estavam na mesma lancha, a Lancha Jesus. Todos estavam hospedados em um rancho em São José da Barra (MG).

Veja abaixo quem são as vítimas da tragédia em Capitólio já identificadas:

Julio Borges Antunes, 68 anos, natural de Alpinópolis (MG). Será enterrado em São José da Barra.

Maycon Douglas de Osti, 24 anos, nascido em Campinas. Será enterrado em Sumaré.

Camila da Silva Machado, 18 anos, nascida em Paulínia. Será enterrada em Sumaré.

Sebastião Teixeira da Silva, 67 anos, natural de Anhumas. Será enterrado em Serrania.

Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, natural de Itaú de Minas. Será enterrada em Serrania.

Geovany Teixeira da Silva, 37 anos, natural de Itaú de Minas. Será enterrado em Serrania.

Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, natural de Alfenas. Será enterrado em Serrania.

Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, nascido em Passos. Será enterrado em São José da Barra.

Carmem Pinheiro da Silva, de 43 anos, natural de Cajamar (SP).

Rodrigo Alves dos Anjos, de 40 anos, natural de Betim (MG), piloto da lancha

