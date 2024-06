Taxa de inscrição do Enem deve ser paga até esta quarta-feira (19); saiba como

O pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 deve ser feito até esta quarta-feira (19), segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O valor de R$ 85, inicialmente disponibilizado por boleto do Banco do Brasil, deve ser pago pelos interessados que não se enquadram nas regras de isenção do exame.

Para conseguir o boleto, é necessário acessar a Página do Participante, acessando por meio do login único do Gov.br. Enquanto isso, para pagamentos por Pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto.

Veja também País Resultado do Brasil no Pisa é um dos piores em teste de criatividade; veja questões País Vídeo mostra sucuri de cinco metros atravessando rodovia no Acre; veja

A todos os participantes do Rio Grande do Sul foi garantida a isenção da taxa de inscrição, até mesmo nos casos em que a justificativa de ausência na edição de 2023 foi reprovada. A medida leva em consideração a catástrofe climática no estado.

Nesse caso, o prazo para esses participantes vai até a próxima sexta-feira, 21 de junho. No período regular, foram registradas 259.936 inscrições no estado, aponta o Inep.

Exame Nacional do Ensino Médio

O Exame Nacional do Ensino Médio é responsável por avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica em todo o Brasil. Atualmente, ele é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, com programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Tanto as instituições de ensino públicas como as privadas podem utilizar o Enem para selecionar estudantes. "Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)", descreve o Inep.

Além disso, os resultados individuais do Enem podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep.

Aos futuros participantes do exame em 2024, é possível acessar o portal do Inep para esclarecer as dúvidas sobre exame, assim como os respectivos esclarecimentos.