Resultado do Brasil no Pisa é um dos piores em teste de criatividade; veja questões

O Brasil está entre os 15 piores países na avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) sobre criatividade, que avalia o pensamento criativo de jovens. A nação tirou 23 pontos, um total de dez abaixo da média, o que a colocou no mesmo patamar de países como Peru, Panamá e El Salvador.

O ranking foi divulgado pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) nesta terça-feira (18), por meio da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Quem liderou a lista foi Singapura, que ainda terminou no topo em Linguagens, Matemática e Ciências. O país da Ásia marcou um total de 41 pontos.

Elaborado em 2024 pela OCDE, tendo por base dados obtidos no Pisa 2022, esse ranking avaliou a capacidade dos alunos de 15 anos de pensar criativamente, com competência para se envolver na geração, avaliação e aprimoramento de ideias originais e diversas.

'Lacuna de pensamento criativo'

De acordo com a OCDE, o Brasil integra um grupo de países em condições bastante similares, entre as posições 44 e 53 do ranking. Para a organização, há “grande lacuna de desempenho no pensamento criativo” entre os países que apresentaram os melhores e os piores desempenhos.

Para se ter uma ideia, 97 em cada 100 alunos nos cinco melhores países com melhor classificação tiveram desempenho acima da média dos alunos nos cinco com pior resultado, destacou a OCDE referindo-se à Albânia, às Filipinas, ao Uzbequistão, Marrocos e à República Dominicana – que obtiveram entre 13 e 15 pontos no levantamento.

Segundo a pesquisa, em média, nos países da OCDE, cerca de um em cada dois estudantes consegue pensar em ideias originais e diversas em tarefas simples de imaginação ou em situações de resolução de problemas cotidianos.

Veja as questões

Legenda: Questões avaliam pensamento criativo Foto: Reprodução

Tradução: Consulte a história em quadrinhos à direita. Use as caixas de texto para responder à pergunta. O texto de uma história em quadrinhos tem como objetivo transmitir o diálogo entre os personagens. Escreva uma história em quadrinhos usando as ilustrações e caixas de texto à direita. Sua história em quadrinhos deve ser original no sentido de que muitas pessoas não pensariam nela. Use tantas caixas de texto disponíveis à direita quanto necessário. Recomendamos que você não gaste mais de 5 minutos em

essa questão.

Legenda: Questões avaliam pensamento criativo Foto: Reprodução

Tradução: Consulte a ilustração à direita. Digite suas respostas para a pergunta nas caixas de texto abaixo. Escreva 3 títulos diferentes para a ilustração naquela noite. Os pequenos devem ser tão distantes uns dos outros quanto possível.

Legenda: Questões avaliam pensamento criativo Foto: Reprodução

Tradução: Digite suas respostas à pergunta nas caixas abaixo. Descreva três ideias diferentes sobre como melhorar a acessibilidade para cadeiras de rodas na biblioteca. As ideias devem ser tão diferentes umas das outras o quanto possível. Seja específico em suas descrições. Recomendamos que você não gaste mais do que 5 minutos nesta questão.