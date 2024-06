Ronnie Lessa disse que quase matou Marielle três meses antes, mas 'perdeu oportunidade'

Ronnie Lessa esteve perto de matar Marielle Franco, três meses antes do fatídico dia 14 de março de 2018, mas "perdeu a oportunidade". A informação foi revelada pelo ex-PM em delação premiada, segundo o G1. O sigilo da delação de Lessa foi levantado parcialmente na última sexta-feira (7).

Ele disse que a oportunidade que "perdeu" foi em um bar na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, onde ela estava com amigos. "Porque esse bar, é, eu já tinha perdido uma oportunidade porque o Macalé não tinha chegado a tempo. E ela estava sentada nesse bar, não sei como o Macalé não soube disso. Mas alguém que estava seguindo ela falou: 'ela está no bar'. Alguém estava seguindo ela", disse Ronnie Lessa.

O Macalé mencionado por Lessa na delação é Edmilson Oliveira da Silva, interlocutor dos executores com os mandantes, conforme apontam as investigações. Ele foi morto em novembro de 2021.

Endereço de Marielle dificultou

Ronnie Lessa revelou que o endereço de Marielle era muito policiado, o que dificultava o crime e levou a emboscada a ser realizada em outro local.

Lessa foi preso em 2019 por suspeita de ser um dos executores do crime. Condenado, ele prestou depoimento de delação premiada em 2023. Na sexta (7), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a transferência do ex-PM para o presídio de Tremembé, em São Paulo.