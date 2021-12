PRF é alvo de ataque de hackers e sistema continua fora do ar após 10 dias

Sistemas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram invadidos, no último dia 10 dezembro, quando um ataque de hackers também derrubou o site do Ministério da Saúde e outras plataformas vinculadas à pasta. Após 10 dias da invasão, a PRF diz que ainda precisa de mais dois dias para a situação ser normalizada.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, o órgão informou ter sido "alvo de um incidente de segurança em uma de suas bases de dados, o que provocou a indisponibilidade de alguns sistemas, dentre eles o SEI [Sistema Eletrônico de Informações] ".

Ele nega que tenha ocorrido o exclusão de dados.

"Desde o momento que o incidente foi identificado, este foi imediatamente bloqueado. Equipes de técnicos da PRF estão trabalhando ininterruptamente para restaurar seus sistemas através dos back-ups, necessitando ainda de um prazo de 48h", afirmou.

Segundo o R7, a Polícia Federal (PF) também foi alvo. Diferentemente do que diz a PRF, fonte policial ouvida pelo portal afirma que diversos dados foram apagados dos sistemas das duas instituições.

"Saiu na mídia que os dados não foram afetados. Mas percebemos que muita coisa foi excluída. Existe a expectativa de que tudo volte hoje à tarde, mas ainda não se sabe se o que foi perdido será recuperado", disse fonte ouvida pelo R7.

As ferramentas invadidas têm acesso a ações, fiscalizações, entradas e pessoas. O problema afeta diretamente profissionais que atuam nas áreas administrativas dos órgãos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Federal e acompanhado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Questionada sobre o ataque e a segurança das informações, a PF informou que não 'comenta investigações em andamento'.



Leia nota da PRF



