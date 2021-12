Polícia Federal abre inquérito para investigar ataque hacker ao Ministério da Saúde

A Polícia Federal (PF) abriu inquérito na tarde desde sexta-feira (10) para apurar o ataque hacker aos sites do Ministério da Saúde e do Conect SUS. Em nota, o órgão disse que os bancos de dados de sistemas do Ministério não foram criptografados. As informações são do g1.

Isso significa que os autores do ataque não "embaralharam" o conteúdo para que ele ficasse inacessível no ambiente interno do Ministério. Conforme a PF, a invasão aconteceu no ambiente de nuvem pública Amazon Web Services (AWS), um espaço virtual usado pelo site da pasta.

"Foi comunicada a ocorrência de incidente de segurança cibernético no ambiente de nuvem pública (AWS), com comprometimento de sistemas de notificação de casos de Covid, do Programa Nacional de Imunização e do ConectSUS", disse a PF no comunicado.

O inquérito instaurado vai apurar os "crimes de invasão de dispositivo informático, interrupção ou perturbação de serviço informático, telemático ou de informação de utilidade pública e associação criminosa".

O comunicado indica, ainda, que uma equipe do Núcleo de Operações de Inteligência Cibernética da PF se deslocou ao "data center" do Ministério da Saúde (DataSUS). No local, o grupo realizou as primeiras análises periciais para a investigação policial. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Moreira da Cruz afirmou que o governo não pode dar muitos detalhes sobre o ataque para preservar as investigações.