Praia de Taquarinhas, a única deserta de Balneário Camboriú, é vendida por R$ 31,5 milhões

A Praia de Taquarinhas, única ainda deserta de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, teve todos os lotes da orla vendidos pela Caixa Econômica Federal por R$ 31,5 milhões, conforme divulgado pelo grupo que arrematou o local.

O leilão terminou em 1º de novembro deste ano e colocou em disputa a área de quase 600 mil metros quadrados. O local, composto por seis terrenos, estava como propriedade do banco desde que uma construtora do Paraná o colocou como garantia de um empréstimo feito junto à Caixa e não cumpriu o pagamento, já que o projeto de um hotel não foi autorizado no local.

Em 2019, a instituição financeira tentou leiloar os lotes a leilão, mas não houve interessados por conta das restrições construtivas. A região integra a Área de Preservação Ambiental (APA) Costa Brava. Além disso, desde 13 de março de 2019, a partir de um decreto municipal, há o reconhecimento da necessidade de instituí-la como Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Veja também PontoPoder Saiba o que é o G20, qual o objetivo do evento que acontece no Rio e quais países participam Negócios Ganhador da Mega-Sena retira prêmio de R$ 201 milhões após ter feito aposta de R$ 5, em Cuiabá

PROJETO DE PARQUE

Conforme divulgado pelo g1, a ideia da companhia que arrematou os lotes, a Biopark Gestão Sustentável, é criar um parque de observação e interação com aves, entre outros projetos.

"Além do Parque das Aves, a ideia é ter trilhas, por exemplo. Como a área de Taquarinhas é bastante extensa, faremos agora uma pesquisa de campo, pelo Brasil e pelo mundo, em parques ambientais, para avaliar outros projetos que também podem ser incorporados", indicou o empresário Marcos Gracher, da Biopark.

De acordo com os dados cadastrais, a atuação da empresa se concentra em reservas ecológicas e parques temáticos. "A cidade comporta esse tipo de atração, um parque integrado à natureza. Hoje, com o avanço da construção civil, são pouquíssimas as áreas disponíveis para isso", complementou.

PRAIA INTOCADA

Taquarinhas é conhecida por ser limpa, intocada e com fortes ondas, contrastando com a Praia Central de Balneário Camboriú, que reúne grande número de visitantes, principalmente na alta estação e em feriados.

Com pouco mais de meio quilômetro, a orla fica escondida atrás da vegetação, às margens da Avenida Rodesindo Pavan. Uma das opções para chegar à praia é uma pequena trilha, caminho aberto pelo morador da única casa que dá acesso ao mar, mais à frente.

VEJA A NOTA DA CAIXA SOBRE A VENDA

A CAIXA informa que, atualmente, o portal de vendas Imóveis CAIXA (http://www.caixa.gov.br/imoveiscaixa/) dispõe de 27 mil ativos imobiliários, ofertados nas diversas modalidades de venda, dos quais 179 estão localizados no Estado de Santa Catarina. O processo de venda é dinâmico, e o prazo de disputa é acompanhado pelos interessados em cada uma das ofertas anunciadas.

O ativo conhecido como Praia de Taquarinhas foi ofertado por meio do procedimento de número 3010/0124, que encerrou no último dia 01/11/2024.

Os resultados de todas as ofertas realizadas pela CAIXA são divulgados ao público em geral por meio do seguinte endereço: https://venda-imoveis.caixa.gov.br/sistema/resultado-licitacoes.asp?sltTipoBusca=resultados.

O banco informa ainda que os ativos imobiliários ofertados pela CAIXA por meio do seu portal são aqueles recebidos como garantia de crédito imobiliário ou comercial, em decorrência de adjudicação ou arrematação, consolidação da propriedade, recebidos como dação em pagamento ou, ainda, de imóveis CAIXA que eram de uso e deixaram de ter finalidade operacional, e são registrados como ativos não financeiros mantidos para a venda – AMV. Os imóveis AMV são necessariamente destinados à alienação, conforme Resolução CMN nº 4.747, de 29/08/2019.