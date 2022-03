Policial interrompe o próprio casamento para prender criminosos no Rio de Janeiro; veja vídeo

O policial militar Rodrigo Prujansky, de 40 anos, interrompeu o próprio casamento após ouvir barulhos de tiros próximo ao local onde ocorria a cerimônia, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último sábado (26).

Em um vídeo publicado nas redes sociais do PM, é possível ver o momento exato em que ele ouve os tiros. O primeiro disparo aconteceu enquanto a noiva fazia os votos. Em seguida, o policial já saiu em direção à saída do salão, e os convidados, assustados, se abaixaram buscando proteção.

Assista ao vídeo

Segundo informações do portal Uol, Rodrigo Prujansky contou que ele e outros 30 amigos policiais que estavam no local foram em direção à ocorrência, quando profissionais do Choque deram instruções sobre o caso.

"Fomos surpreendidos com uma troca de tiros. Como estava muito próximo, decidimos verificar a situação. A gente age como cão pastor, a gente é treinado para proteger o rebanho. Então na hora, a gente se agrupou no automático, e encontramos um policial do Choque que passou a orientação e começamos a seguir pelo condomínio", disse o PM.

Entenda o caso

A ocorrência que envolveu o policial, em meio ao próprio casamento, envolvia dois criminosos suspeitos do sequestro de um empresário que terminou em perseguição no bairro Barra da Tijuca.

Ainda segundo o Uol, eles invadiram o condomínio onde ocorria o casamento em uma tentativa de fuga. A dupla foi presa e, antes, um suspeito morreu e um quarto assaltante conseguiu fugir.

Rodrigo ainda contou que, após a prisão dos suspeitos, a cerimônia de casamento recomeçou. "Foi de boa, a gente acalmou os convidados e começamos do zero. Ninguém foi embora. Foi tudo perfeito", revelou.