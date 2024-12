Polícia investiga suspeitos de aplicar golpes pelo aplicativo do governo federal

Uma organização criminosa está sendo investigada por invadir contas da plataforma "Gov.br", do governo federal, para realizar empréstimos, emitir procurações e até retirar restrições judiciais de veículos. As informações foram divulgadas pelo programa "Fantástico", da TV Globo.

Uma das pessoas prejudicadas relatou que sua conta foi utilizada para a elaboração de uma procuração. "O golpista clonou minha conta do aplicativo e fez uma procuração: eu dando a ele poderes para negociar um automóvel. Reparei quando fui recuperar a senha, o aplicativo envia uma mensagem para o e-mail ou por telefone. Percebi que não era meu e-mail, nem meu número", explicou o homem, que não quis se identificar. Ele é de Canoas, no Rio Grande do Sul.

Uma mulher de Novo Hamburgo (RS) quase perdeu R$ 130 mil devido à ação dos criminosos, que usaram informações de sua CNH para tentar um empréstimo. No entanto, o gerente do banco desconfiou da movimentação e bloqueou a conta.

Colaboração de um servidor do INSS

Os integrantes do esquema chegam a cobrar cerca de R$ 350 para invadir contas. Durante a reportagem do Fantástico, um dos golpistas admitiu, sem perceber que estava sendo gravado, que conta com a colaboração de um servidor do INSS para executar as fraudes.

Em resposta, o INSS informou que tem implementado medidas de prevenção contra esses golpes. Nos últimos dois meses, a instituição participou de sete operações que resultaram em bloqueios de bens, congelamento de contas bancárias e prisões de suspeitos.

Desbloqueios judiciais de veículos

Entre as vítimas também está uma juíza do trabalho de São Paulo. Os criminosos acessaram processos judiciais em todo o país e removeram bloqueios judiciais de pelo menos 50 veículos. Um dos carros foi apreendido pela polícia gaúcha.

Um dos beneficiários das fraudes, identificado como Júnior Barom, é suspeito de pagar pelo desbloqueio de um carro. Ele nega envolvimento, mas foi preso em flagrante no Rio Grande do Sul, após a polícia encontrar uma arma com numeração raspada em sua residência.

O Ministério da Gestão e da Inovação divulgou uma nota afirmando que investe em novas soluções tecnológicas para reforçar a segurança. A pasta orienta que os cidadãos evitem aceitar ajuda de terceiros para recuperar senhas do "Gov.br" e, em caso de suspeita de fraude, registrem um boletim de ocorrência para facilitar as investigações.

O que é a conta Gov.br?

A conta Gov.br é o principal meio de acesso digital aos serviços oferecidos pelo governo federal. Criada para facilitar a vida dos cidadãos, a plataforma reúne cerca de 4.800 serviços de diferentes órgãos públicos, como INSS, Receita Federal, Polícia Federal, Forças Armadas e os diversos ministérios.

Por meio dessa conta, é possível acessar informações e serviços essenciais, como a Carteira de Trabalho Digital (CTPS), dados do INSS, Carteira de Vacinação, Declaração de Imposto de Renda, Título de Eleitor, CNH (Carteira Nacional de Habilitação), além de consultas relacionadas a licitações e trâmites de documentos diversos.

O cadastro na plataforma Gov.br é simples e pode ser feito diretamente pelo cidadão em dispositivos como celulares, computadores ou notebooks. Também é possível criar a conta em repartições públicas que disponibilizam os serviços. O acesso exige apenas o CPF e uma senha cadastrada pelo usuário, sendo gratuito para criar, utilizar ou realizar alterações.

A plataforma é uma ferramenta fundamental para quem deseja praticidade no acesso aos serviços públicos, mas exige cuidado com a segurança das informações, já que, como qualquer serviço digital, pode ser alvo de fraudes.