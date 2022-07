Polícia Civil de São Paulo vai retirar arma de delegado que prometeu 'lutar contra a esquerda'

O delegado Paulo Bilynskyj terá a arma e o distintivo retirados pela Polícia Civil de São Paulo. A decisão ocorre logo após ele aparecer nas redes sociais atirando, atacando a esquerda e chamando pessoas a participarem de atos em apoio a Jair Bolsonaro (PL) no próximo dia 7 de setembro.

A ação foi solicitada pela Corregedoria da Polícia Civil e acatada, ainda na quinta-feira (28), pelo delegado-geral Osvaldo Nico. O recolhimento, segundo a Folha de S. Paulo, deve ocorrer até o fim desta sexta (29).

Em conta, onde acumula quase 700 mil seguidores, Bilynskyj publicou fotos com a bandeira do Brasil nos ombros, segurando um fuzil e dizendo que o plano é "lutar com toda força para que não dê m*rda" nas eleições. Na ocasião, ele fez em referência a uma possível vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já em outro vídeo publicado, um seguidor questionou se ele respeitaria a decisão da maioria caso Lula vencesse. Na resposta, Bilynskyj responde afirmativamente, acrescentando que "é por saber que isso vai destruir o Brasil" que tem "trabalhado tanto".

Possível ataque

Na publicação mais recente, ele surgiu disparando contra alvos, citando um possível "ataque" no dia 7 de setembro em apoio a Jair Bolsonaro. Segundo ele, quem não comparecer pode ser definido como "fracote".

