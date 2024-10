Passageiro de ônibus é baleado na cabeça durante operação policial na Avenida Brasil, no RJ

Três pessoas foram baleadas durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (24). Segundo o G1, o confronto fechou a Avenida Brasil — o que ocasionou congestionamento nos corredores do Grande Rio.

As vítimas feridas por disparos foram identificadas sendo o passageiro de um ônibus da linha 493B (Ponto Chic-Central) atingido na cabeça por uma bala perdida; o motorista de um caminhão alvejado na Rodovia Washington Luís (BR-040); e um terceiro, ainda sem detalhes.

Conforme o portal de notícias da TV Globo, os feridos foram levados para o Hospital Federal de Bonsucesso.

A Avenida Brasil ficou fechada de modo intermitente ao longo da manhã, gerando engarrafamento e travando os acessos ao Centro do Rio.

O Rio Ônibus informou que mais de 20 linhas de ônibus foram afetadas com o fechamento da via.

Operação

No início da manhã, homens do 16º BPM foram para as comunidades de Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta em busca de criminosos que atuam no roubo de carros e cargas.

Para impedir a chegada da PM, criminosos atearam fogo a vários carros e a barricadas. Uma viatura foi fuzilada.

Às 8h30, a via foi reaberta, mas muitos motoristas decidiram ficar onde estavam por segurança.