Avião de pequeno porte cai no interior de SP durante tempestade e deixa cinco mortos

Um avião de pequeno porte caiu no interior de São Paulo durante uma forte tempestade, na noite dessa quarta-feira (23). Segundo informações do g1, nenhum dos cinco tripulantes que estavam a bordo sobreviveu. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas.

À TV Vanguarda, o Corpo de Bombeiros da região informou que a área onde os corpos foram localizados está fechada para a perícia. No local, havia um forte cheiro de gasolina e muitos destroços, além de chuva forte e baixa visibilidade. Entre as vítimas, estão o piloto, o copiloto e três passageiros.

Veja também País SP volta a registrar fortes chuvas e pelo menos 52 mil imóveis estão sem energia País Diretor de hospital em São Paulo é exonerado após denúncias de médicos que batem ponto sem trabalhar

O voo vinha de Florianópolis (SC) com destino a Belo Horizonte (MG). De acordo com os bombeiros, a queda foi ocasionada por um choque entre a aeronave e um morro alto. Partes do equipamento do avião, um Embraer-121 Xingu de matrícula PT-MBU, chegaram a pegar fogo após a batida.

O local da queda do avião é de difícil acesso. A corporação informou à imprensa que a aeronave caiu na Estrada da Fazenda Capela - Fazenda Caetê, localizada entre os sítios Carpir e Caetê, no limite entre os municípios de Paraibuna e Santa Branca.

Pelas redes sociais, o prefeito de Paraibuna, Vitão Miranda (PSD), republicou uma notícia sobre o caso com os seguintes dizeres: "Infelizmente, queda de aeronave".

Investigações iniciais estão em andamento

Ao g1, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a aeronave sumiu dos radares por volta das 18h39. Perto das 23h, os bombeiros e outras equipes de resgate chegaram ao local onde o avião caiu e encontraram os destroços.

Em nota, a FAB afirmou que as causas oficiais da queda ainda estão sendo checadas. "A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", diz o comunicado.

As equipes da Defesa Civil Municipal de Paraibuna já acessaram o local da queda para iniciar as diligências. A Polícia Militar também está atendendo a ocorrência e a FAB informou que investigadores dos órgãos especializados da instituição foram mobilizados para realizar as apurações iniciais.

Aeronave estava regular

De acordo com os registros oficiais, o avião com capacidade para oito pessoas tinha sua documentação regular. A Certidão de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) do avião venceria em 25 de junho do ano que vem, mas a situação de aeronavegabilidade era considerada "normal".