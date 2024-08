Operação mira fraude em máquinas de bichos de pelúcia no Rio de Janeiro

A segunda fase da "Operação Mãos Leves" resultou no cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (28). A força de segurança descobriu que quadrilhas exploravam máquinas de bichinhos de pelúcia com esquema de adulteração dos aparelhos para dificultar a liberação dos brindes. As informações são da TV Globo.

A delegacia especializada descobriu que o grupo instalava em cada equipamento um contador de jogadas que interferia na corrente elétrica que alimentava a grua para fisgar as pelúcias, chamado pela polícia de “golpe da garra fraca”.

Segundo as investigações, somente após um determinado número de créditos o grampo liberava a potência necessária para a garra pegar um brinquedo.

Apreensão no Rio e em Santa Catarina

Ao todo, os agentes cumpriram 19 mandados de busca e apreensão. Um dos endereços foi um galpão em Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



No local havia dezenas de máquinas e centenas de brinquedos que peritos identificaram serem pirateados. Também foi cumprido um mandado em Santa Catarina.

Os investigados podem responder por crimes contra a economia popular, contra o consumidor, contra a propriedade imaterial e associação criminosa, além da contravenção de jogo de azar. As investigações também prosseguirão para apurar eventual prática de lavagem de dinheiro.