Incêndio em prédio deixa casal, bebê e cachorro mortos em Valparaíso de Goiás

Um incêndio em um prédio na cidade de Valparaíso de Goiás deixou três pessoas e um cachorro mortos na manhã desta terça-feira (27). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu a ocorrência por volta das 10h35 da manhã, o casal que estava na residência se jogou do local em chamas com um recém-nascido.

As informações apontam que o CBMDF atendeu ao incêndio em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO). O órgão, inclusive, divulgou nota sobre o caso ressaltando que o fogo foi controlado por volta das 11h20.

Legenda: Incêndio em Valparaíso de Goiás resultou na morte de três pessoas e um cachorro que estava no apartamento Foto: divulgação/CBMGO

Militares de Valparaíso (GO), Luziânia (GO) e do Distrito Federal trabalharam na ocorrência e uma evacuação do prédio foi necessária para que as chamas fossem debeladas. O cachorro da família vítima do incêndio também veio a óbito no apartamento.

Até então, não existem detalhes sobre o que pode ter causado o incêndio. O Corpo de Bombeiros de Goiás pontuou, por meio de nota oficial, que qualquer causa só poderá ser determinada após perícia técnica detalhada.

"Qualquer informação sobre as origens dos incêndios antes da conclusão desse processo é considerada especulação prematura e imprecisa", ressaltou o órgão.