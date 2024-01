Mãe e filha morrem afogadas ao impedir carro de afundar durante temporal em SP

As fortes chuvas em Limeira (SP) causaram a morte de duas mulheres no início da noite desta sexta-feira (19). Mãe e filha, de 70 e 35 anos, morreram afogadas em uma enxurrada na Rua Pedro Targino da Silva, no bairro Las Palmas. As informações são do g1.

A mãe foi identificada como Joana Isidora de Melo e a filha, como Josicleide Joana dos Santos. De acordo com um policial militar que atendeu a ocorrência, a tragédia aconteceu após Josicleide tentar evitar que um carro fosse arrastado pela água. Ao tentar segurar o veículo, ela ficou presa debaixo dele.

Veja também

"A Josicleide tentou segurar o veículo, o veículo passou por cima dela e ela ficou presa embaixo do veículo. A mãe, na tentativa de salvar a filha, acabou sendo arrastada também para baixo do veículo. Ambas ficaram presas lá e, pelo volume de chuva que caiu no momento da ocorrência, as duas acabaram se afogando e vindo a óbito no local", informou o policial militar Jorge Barbosa.

O óbito foi confirmado por volta das 17h53, após uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nesta sexta, entre 17h20 e 18h20, choveu um volume de 41,4 milímetros na cidade.