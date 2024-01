Justiça determina que Enel reative o fornecimento de energia em Maricá (RJ)

O juiz federal José Renato de Mattos Filho, da 1ª Vara Cível da Comarca de Maricá (RJ), acatou um pedido da prefeitura do município e estabeleceu que a Enel reative o fornecimento de energia elétrica nos pontos afetados. As informações são do jornal O Globo.

O prazo para que a distribuidora de energia elétrica normalize o serviço é de duas a quatro horas. Caso a empresa não cumpra a determinação, a multa é de R$ 500 por hora de descumprimento, calculada sobre cada unidade, seja residencial ou comercial, que permanecer sem energia.

Em meio ao calor extremo e a falta de energia, moradores do município de Maricá, no interior do Rio de Janeiro, foram até a praia para dormir. Dezenas de pessoas levaram colchões, roupa de cama e cadeiras até o local.

Residentes da cidade sofrem com a falta de energia desde a última terça-feira (16) devido as fortes chuvas na região. Além da população que estava na praia, outras pessoas chegaram a dormir dentro de carros para ter acesso ao ar-condicionado. Outros moradores realizaram protestos.