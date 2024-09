Justiça autoriza casal a registrar filho com nome Piiê, homenagem ao primeiro faraó negro do Egito

A Justiça de Minas Gerais autorizou nesta quarta-feira (11) um casal a registrar o filho de 11 dias com o nome Piiê, como era chamado o primeiro faraó negro do Egito. O caso ganhou repercussão após os pais divulgarem a dificuldade em conseguir fazer o documento do bebê.

O cartório escolhido pela família não aceitou o registro por conta da grafia, e ele tiveram de entrar na Justiça. A decisão favorável a eles indicou que o bebê deve ser registrado até o fim da tarde desta quinta-feira (12), segundo o portal g1.

A juíza do processo inicialmente alegou que a criança poderia sofrer bullying no futuro, pois o nome parecia com o passo de balé "plié".

Em nota, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) informou que o registro foi autorizado para respeitar a cultura da família.

"Considerando os novos argumentos trazidos, através do qual agora os pais explicitam a questão cultural que os guiou para a escolha do nome, os quais não foram apontados no pedido inicial [...]. Em respeito à cultura deles, autorizou o registro na forma pretendida, com a grafia original, "inclusive por entender que nomes estrangeiros devem mesmo observar a grafia do país de origem", diz nota.

Veja também País Ex-aluna de Silvio Almeida denuncia ter sido assediada por ele durante graduação: 'Fiquei com medo' País Moradores do RS registram 'chuva preta' causada pela fumaça de incêndios no país País STJ determina que marca de moda indenize família de Tim Maia por letras de músicas em roupas

'Herança de reis e rainhas africanas'

Em entrevista o g1, Danilo Prímola, pai de Piiê disse que ele e a esposa Catarina esperavam ansioso o nascimento do filho, pois tinham perdido um filho durante a gestação em 2020.

Ele disse que é importante que o filho cresça sabendo suas raízes. "Tem as vacinas que ele tem que tomar, teste do pezinho, tudo isso a gente precisa da documentação dele pronta. É importante pra ele saber também que nossa herança é de reis e rainhas africanas, que ele vem desse povo", afirmou a mãe da criança, Catarina Prímola.