Julgamento de filhos de Flordelis por homicídio triplamente qualificado começa nesta terça (23)

Dois dos filhos da ex-deputada federal Flordelis serão julgados nesta terça-feira (23), às 13h, no Tribunal do Júri de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cézar dos Santos de Souza são acusados de homicídio triplamente qualificado do pastor Anderson do Carmo, ex-marido de Flordelis.

Conforme o portal G1, Flávio, filho biológico da ex-parlamentar, foi denunciado pelo Ministério Público como o autor dos tiros que causaram a morte de Anderson do Carmo, em 16 de junho de 2019. Além do homicídio, ele também responde por porte de arma de fogo de uso restrito.

Já Lucas Cézar, filho adotivo da ex-deputada, é acusado como responsável por adquirir a arma usada no crime, ainda conforme a publicação.

O júri será presidido pela juíza Nearis dos Santos de Carvalho Arce, titular da 3ª Vara Criminal de Niterói. O conselho de sentença do Tribunal do Júri, por sua vez, será formado por sete jurados que serão sorteados no começo do julgamento.

Situação de Flordelis

Flordelis está presa desde o dia 13 de agosto, um dia após perder o mandato parlamentar na Câmara dos Deputados e ser expulsa do PSD. Atualmente, ela está no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

O julgamento da ex-deputada e de outros nove acusados do crime segue sem previsão. Denunciada como mandante do crime, ela responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

O pastor foi morto com mais de 30 tiros na garagem da casa da família, em Pendotiba, Niterói, onde morava com a ex-esposa e 55 filhos. Desses, seis são suspeitos de envolvimento no crime, além de uma neta de Flordelis.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste