Ginecologista é preso suspeito de abusar de pacientes em Maringá

O médico ginecologista e obstetra Felipe Sá, de 40 anos, foi preso temporariamente na tarde desta quinta-feira (15) suspeito de abusar sexualmente de pacientes em Maringá, no Paraná. As informações são do g1.

Ele é investigado desde janeiro pelos crimes de violação sexual mediante fraude, importunação sexual e estupro de vulnerável. A polícia disse que os crimes foram cometidos dentro do consultório particular onde ele atende.

Pelo menos três mulheres procuraram a polícia para denunciar o médico. Segundo o delegado responsável pelo caso, Dimitri Tostes Monteiro, uma das vítimas foi abusada por Sá enquanto estava sob efeito de hipnose.

"Em uma das vítimas ele utilizou a hipnologia para tentar reduzir a capacidade de compreensão dela acerca daquele ato. Durante esse contexto, ele pediu para que ela se masturbasse e fizesse toques sexuais, visando obter prazer próprio", relatou o delegado.

Prisão válida por 30 dias

Conforme Monteiro, a prisão do homem é válida por 30 dias e poderá ser prorrogada. A defesa do médico disse que não irá se manifestar, por enquanto.