Morre em acidente Vinícius Hayden, ex-assessor que denunciou vereador carioca por assédio

Vinícius Hayden Witeze, ex-assessor do vereador carioca Gabriel Monteiro (PL), morreu na noite deste sábado (28) em uma colisão de trânsito na rodovia RJ-130, estrada que liga Nova Friburgo e Teresópolis.

De acordo com o g1, com informações da polícia local, o carro de Hayden capotou e ele morreu na hora. Uma mulher que estava com ele, que ainda não foi identificada, foi transferida para um hospital local.

No interior do carro do ex-assessor, a polícia também encontrou cópias do termo da declaração dada por ele na denúncia por assédio moral e sexual envolvendo o vereador do Gabriel Monteiro.

O Globo publicou que as informações preliminares dão conta de que o motorista perdeu a direção do veículo ao fazer uma curva.

Nas redes sociais, Gabriel Monteiro disse que a notícia da morte do ex-assessor "é triste demais". No entanto, acusou Hayden de forjar acusações contra ele.

A denúncia



Na última semana, em depoimento à Câmara Municipal do Rio, Vinícius Hayden afirmou que havia uma orientação no gabinete de Gabriel para investigar parlamentares e produzir conteúdos que os constrangessem.

Além dessa acusação, pairam sobre o parlamentar outras de estupro e assédio sexual. Inclusive, o ex-assessor já havia dito à Polícia Civil que o vereador sabia que a menina que aparece em um vídeo fazendo sexo com ele era menor de idade.

