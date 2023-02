Escola sofre atentado com bomba caseira e adolescente é detido em Monte Mor, interior de SP

Uma escola de Monte Mor, no interior de São Paulo, sofreu um atentado com bomba caseira, na manhã desta segunda-feira (13). Foram registradas duas explosões, mas ninguém se feriu. A ação foi executada por um adolescente de 17 anos, que também tinha uma machadinha. O suspeito foi detido. Informações são do g1.

Segundo o portal, o jovem tinha uma suástica — um símbolo nazista — amarrada no braço. Ele teria usado o carro da família para ir até a Escola Estadual Professor Antonio Sproesser e atirado ao menos quatro bombas na instituição.

"Houve algum tumulto, as crianças ficaram com medo, um barulho estrondoso. Porém, foi tudo acalmado com a chegada dos bombeiros e o apoio da Polícia Militar", contou o inspetor da Guarda Civil Municipal, Denival Santana.

Pela manhã, cerca de 300 alunos estudam no colégio.

Não chegou a entrar

Em entrevista ao g1, o secretário municipal de Segurança, Anderson Palmieri, disse que garrafas amarradas e cheias de combustível e pregos foram apreendidas pelas autoridades locais. Além disso, o gestor informou que o rapaz não chegou a conseguir entrar na escola, mas jogou as bombas caseiras na entrada da instituição.

Legenda: O rapaz montou as bombas caseiras com garrafas plásticas e combustíveis. Foto: Helen Sacconi/EPTV

Em nota, a prefeitura de Monte Mor disse que a situação foi contida e que os alunos foram dispensados. "Não houve feridos e o indivíduo foi capturado e encaminhado para delegacia", informou a gestão.

"A prefeitura repudia veementemente o que ocorreu aqui e a gente está dando todo suporte para poder não ter mais esse tipo de ação. A escola está fechada até a perícia", concluiu o secretário.

O adolescente foi detido a alguns quarteirões da escola. Segundo a Polícia, ele não resistiu à captura, mas também não deu nenhuma informação sobre o que o motivou a executar o atentado.

Carta com suástica

Segundo o inspetor Denival Santana, da Guarda Municipal, foram feitas inspeções no carro utilizado pelo rapaz para ir até a escola. Dentro do veículo, tinha somente bolsas onde ele transportou as bombas caseiras. Já na residência do suspeito, no Centro da cidade, foi encontrada uma carta com símbolos nazistas e uma réplica de fuzil. Os objetos foram apreendidos.

"Nesta carta consta que ele estava com o desejo de atacar esta escola, exclusivo a Escola Antonio Sproesser. A gente não sabe o motivo ainda, vai ser levantada essa informação, [além de] uma réplica de fuzil e livros de referência ao nazismo", disse Santana.