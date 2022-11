Atentado em Baturité deixa dois vigilantes de escola baleados

Dois vigilantes de uma escola técnica foram alvejados a tiros. O crime aconteceu na cidade de Baturité, no Ceará, na tarde do último sábado (26). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma arma e um colete balístico foram roubados durante a ação criminosa.

[Atualização: 28/11/2022, às 19h12] Um dos dois vigilantes baleados em um assalto, em uma escola de Baturité (a cerca de 100 km de distância de Fortaleza), no último sábado (26), não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade de saúde, nesta segunda-feira (28).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte do vigilante, de 38 anos, e informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de um roubo seguido de morte e de lesão corporal.

O atentado foi registrado no bairro de Sanharão. O outro vigilante não corre risco de morte e teve alta hospitalar.

Até o fim da manhã desta segunda-feira (28), nenhum suspeito foi capturado. A Polícia Civil do Ceará apura as circunstâncias do caso por meio da Delegacia Regional de Baturité.

DENÚNCIAS

A SSPDS pede que quem puder contribuir com as investigações, repasse informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3347-4241, número da Delegacia Regional de Baturité ou para o 181, Disque-Denúncia da Secretaria.

