Dono de Porsche é suspeito de derrubar moto de entregador: 'Você é um lixo, meu carro custa R$ 1 mi'

Um entregador teve a moto derrubada e foi agredido pelo dono de uma Porsche, na noite de quarta-feira (14), em Belo Horizonte. O homem, além de ter atacado o trabalhador com chutes e socos, teria chamado o motociclista de "lixo" e falado que seu veículo custa R$ 1 milhão. As informações são do g1.

A vítima estava realizando uma entrega no bairro Santa Inês quando foi agredida. O suspeito ainda não foi identificado.

Uma câmera de segurança flagrou o caso. Nas imagens, é possível ver o proprietário do veículo de luxo saindo de ré e esbarrando na moto do entregador. Ele, então, desce do veículo, joga a motocicleta no chão e agride a vítima com chutes e um soco.

'Essa moto é um lixo, você é um lixo, meu carro custa um milhão'

Conforme boletim de ocorrência obtido pelo g1, o agressor teria também arrastado a motocicleta e tomado o celular do entregador para evitar que ele chamasse as autoridades. O aparelho foi devolvido após o condutor ouvir testemunhas.

"Segundo o entregador, assim que recuperou o aparelho [...], ele removeu a motocicleta do local. Nesse momento, o autor entrou na Porsche e começou a gritar: 'Essa moto é um lixo, você é um lixo, meu carro custa um milhão!", contou a vítima aos policiais.