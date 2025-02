Cuidadora é feita refém em agência bancária enquanto sacava dinheiro, no RJ

Uma mulher foi feita refém na manhã deste sábado (22) em uma agência bancária na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Estado (PMERJ), que conseguiu libertar a vítima sem ferimentos.

De acordo com o portal g1, a mulher foi identificada como Karla Cruz de Lima, que trabalha como cuidadora. Durante as negociações com a Polícia, a vítima teria entrado em confronto corporal com o suspeito. Diante da situação, os policiais foram forçados a invadir o local e atingir o homem na cabeça.

Pelo X (antigo Twitter), a Polícia Militar informou que o criminoso foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Relatos de testemunhas afirmam que ele usou um pedaço de vidro para abordar Karla. Ela foi feita refém assim que entrou na agência para sacar dinheiro.

Veja também País Nora que envenenou bolo escreveu mensagens contra a sogra na prisão: ‘fizeram da minha vida de casada um inferno’ País Mais duas marcas de azeite têm venda proibida no Brasil pelo Ministério da Agricultura; veja quais