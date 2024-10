Corpo de última vítima desaparecida em naufrágio na Garganta do Diabo é encontrado em SP

O corpo da última vítima desaparecida no naufrágio de uma embarcação em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi encontrado nesta sexta-feira (4). Aline Tamara Moreira de Amorim, 37 anos, era uma das sete pessoas que estavam a bordo do barco que afundou no último domingo (29), em uma região conhecida como Garganta do Diabo.

Além de Aline, Beatriz Tavares da Silva Faria, 27, também morreu após o acidente. Os outros cinco tripulantes conseguiram sobreviver e foram resgatados.

Segundo o g1, o último corpo foi encontrado no Itaquitanduva, entre as praias do Parque Xixová. O irmão da vítima, Anderson Carlos Moreira de Amorim, informou ao portal que a mulher não sabia nadar e que tinha um filho de 17 anos, que esteve em São Vicente acompanhando as buscas junto aos tios.

Lembre o caso

Uma embarcação com sete pessoas a bordo naufragou no último domingo (29). Dos tripulantes, cinco sobreviveram e dois morreram.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado por moradores da região. Além disso, a Marinha do Brasil também enviou uma embarcação para auxiliar nas buscas pelas vítimas.

Não se sabe o que motivou o acidente. Um inquérito administrativo foi instaurado para investigar as possíveis causas e responsabilidades.