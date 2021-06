Confira as principais notícias desta segunda-feira, 28 de junho de 2021

CPI da Covid deve ir até novembro; buscas por Lázaro continuam; e histórias de superação no dia do Orgulho LGBTQIA+: Veja abaixo as principais notícias desta segunda-feira.

PontoPoder

CPI da Covid deve ser prorrogada por mais 3 meses

A descoberta recente de um suposto esquema na compra da vacina Covaxin pelo Governo Federal deve ser o principal motivo alegado pelos senadores oposicionistas para requerer a prorrogação por mais 90 dias dos trabalhos da CPI da Covid-19 – que se encerram em 8 de agosto.

Verso

Orgulho LGBTQIA+

Mais um ano sem marchar nas ruas, sem manifestações, sem glitter na avenida ou trio elétrico enfeitando a Parada Pela Diversidade nas ruas do Ceará e Brasil afora. Mais do que isso: pelo segundo ano consecutivo, o Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado nesta segunda-feira (28), é de reinvenção em tempos pandêmicos e vem carregado com histórias de resiliência.

País

Buscas por Lázaro

Lázaro Barbosa de Sousa, 33 anos, foi avistado na noite deste domingo (27) por moradores no Setor Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. As buscas pelo suposto autor de uma chacina em Ceilândia entraram no 20º dia nesta segunda-feira.

Victor Ximenes

Concurso da Sefaz

Encerram-se hoje (28) as inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). Bastante aguardada, a seleção tem 94 vagas para quatro cargos, com salários iniciais de R$ 16 mil e carga horário de 40 horas semanais.

Negócios

Golpe do FGTS

Um novo golpe promete sacar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo o laboratório de segurança digital da Psafe (dfndr lab), somente no período entre janeiro e maio de 2021, foram detectadas quase 10 mil tentativas de golpe deste tipo.

