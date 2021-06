Everton Cebolinha tem camisas importantes furtadas de residência da família no Eusébio

O atacante Everton Cebolinha, formado nas categorias de base do Fortaleza, denunciou no seu perfil no instagram que teve camisas importantes da carreira furtadas da casa do pai dele, em um condomínio no Eusébio, na Região Metropolitana da Capital.

Entre os itens, segundo o jogador do Benfica e da Seleção Brasileira, estão a camisa da Final da Copa do Brasil de 2016 pelo Grêmio, da apresentação no Benfica e da final da Copa América 2019 pelo Brasil, quando teve atuação destacada na vitória por 3 a 1 diante do Peru, marcando um dos gols.

Foto: Instagram

"Os quadros que elas estavam penduradas foram quebrados, portanto somente as camisas foram levadas. Peço encarecidamente que as camisas sejam devolvidas, pois representam momentos unicos da minha vida", disse o atleta nas redes sociais.

Chuteiras de ouro furtadas

No início do mês de junho, o ex-atacante Jardel, também com passagem marcante pelo Grêmio, teve chuteiras de ouro furtadas na casa dele, no bairro Damas, em Fortaleza. Os prêmios foram recuperados no dia seguinte pela polícia.