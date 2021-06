Jardel tem chuteiras de ouro, prata e bronze conquistadas na Europa furtadas em Fortaleza

Um dos atletas cearenses com maior número de conquistas na história do futebol, Mário Jardel teve os principais prêmios da carreira furtados de sua residência no bairro Dunas, em Fortaleza.

As duas "Chuteiras de Ouro", conquistadas por conta da artilharia da Europa em 1999 e 2002, quando atuava pelo Porto-POR e Sporting-POR, foram levadas pelos ladrões, assim como a "Chuteira de Prata", conquista em 1997 pelo Porto-POR e a "Chuteira de Bronze", vencida quando atuava pelo Galatasaray-TUR em 2000.

"É meu legado, minha história", disse o ex-jogador, que está neste momento no 15º Distrito Policial para solicitar apoio das unidades de segurança.

Legenda: Jardel exibe as chuteiras de ouro conquistadas na carreira Foto: Ferroviário

Jardel é um dos atletas cearenses de maior projeção, tendo alcançado artilharia e idolatria em vários times do futebol mundial, como Ferroviário, Grêmio, Porto-POR, Sporting-POR e Galatasaray-TUR.

Veja os prêmios individuais de Jardel

IFFHS - Maior goleador do Mundo: 1999 e 2002

Chuteira de Ouro da UEFA - Maior goleador da Europa: 1999, 2002

Chuteira de Prata da UEFA: 1997

Chuteira de Bronze da UEFA: 2000

Bola de Ouro de Portugal: 1996–97, 1997–98

Melhor jogador do Campeonato Português: 1996–97, 1998–99, 2001–02

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte