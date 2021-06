Chuteiras de artilheiro furtadas do ex-jogador cearense Jardel são recuperadas

Duas chuteiras de ouro, uma de prata e outra de bronze que haviam sido furtadas da casa do atleta cearense Mário Jardel foram encontradas nesta quinta-feira (3), em Fortaleza. Um suspeito foi preso em flagrante, segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

O ex-jogador confirmou o fato ao Diário do Nordeste e disse que irá buscar os troféus nesta sexta-feira (4), na sede da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). "Estou muito grato à Polícia e aliviado que vou poder recuperar as chuteiras. Elas são de um valor muito sentimental", relata.

Jardel relata que os policiais o informaram que a trava de uma das chuteiras de ouro foi retirada. O cearense disse ainda que as bases dos prêmios foram quebradas.

Legenda: Jardel exibe as chuteiras de ouro conquistadas na carreira Foto: Ferroviário

Coletiva para divulgar mais detalhes sobre a ocorrência será realizada pela PCCE nesta sexta-feira (4). O furto aconteceu na madrugada de quarta-feira (2) no bairro Dunas. Segundo o ex-jogador, suspeitos "pularam o muro e cortaram a cerca" do imóvel.

Troféus

Os alvos do furto foram duas "Chuteiras de Ouro" da UEFA, que Jardel conquistou em 1999 e 2002, por conta da artilharia quando atuou pelo Porto-POR e pelo Sporting-POR.

Também haviam sido levadas a "Chuteira de Prata" de 1997, pelo desempenho no Porto-POR, e a "Chuteira de Bronze", de quando ele jogava pelo Galatasaray-TUR em 2000.

Veja os prêmios individuais de Jardel

IFFHS - Maior goleador do Mundo: 1999 e 2002

Chuteira de Ouro da UEFA - Maior goleador da Europa: 1999, 2002

Chuteira de Prata da UEFA: 1997

Chuteira de Bronze da UEFA: 2000

Bola de Ouro de Portugal: 1996–97, 1997–98

Melhor jogador do Campeonato Português: 1996–97, 1998–99, 2001–02