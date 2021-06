Jardel detalha furto de chuteiras de ouro da Uefa: "pularam o muro e cortaram a cerca"

O ex-jogador cearense Mário Jardel concedeu entrevista à repórter Marcela de Lima, da TV Verdes Mares, em que detalha como ocorreu o furto de quatro troféus em formato de chuteiras (duas de ouro, prata e bronze) da sua casa, no bairro Dunas.

Segundo Jardel, entre 1h e 4h da manhã, os ladrões invadiram a residência dele, pulando muro e cortando a cerca elétrica.

Jardel Ex-jogador "Cortaram o circuito, pularam o muro. Foi premeditado, foi gente conhecida, de perto. Acredito que a possibilidade de recuperar seja grande. Foi entre 1h e 4h da manhã. 6h30 eu me dei conta. Meu cunhado já estava sabendo e me informou".

Legenda: Jardel exibe as chuteiras de ouro conquistadas na carreira Foto: Ferroviário

Leia mais Jogada Jardel tem chuteiras de ouro, prata e bronze conquistadas na Europa furtadas em Fortaleza

Corrente de amigos

Jardel acredita que uma 'corrente' junto a amigos do futebol e da Polícia Militar possa ajudar na recuperação dos objetos.

"Eu faço um apelo aos meus amigos, todos os policiais para fazer uma corrente. Eu estou muito grato por estar vivo, mais importante é minha vida", disse.

Jardel conquistou a primeira Chuteira de Ouro, da Uefa, em 1999, quando defendia o Porto-POR. Ganhou outra em 2002, pelo Sporting-POR. As Chuteiras de Prata e Bronze foram obtidas pelos gols marcados com as camisas do Porto-POR (1997) e Galatasaray-TUR (2002).

Veja os prêmios individuais de Jardel

IFFHS - Maior goleador do Mundo: 1999 e 2002

Chuteira de Ouro da UEFA - Maior goleador da Europa: 1999, 2002

Chuteira de Prata da UEFA: 1997

Chuteira de Bronze da UEFA: 2000

Bola de Ouro de Portugal: 1996–97, 1997–98

Melhor jogador do Campeonato Português: 1996–97, 1998–99, 2001–02