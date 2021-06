Ceará evolui na criação e passa a chutar mais, mas peca nas finalizações; veja números

A falta de criatividade para elaborar chances reais de gol era uma reclamação do torcedor do Ceará nas últimas semanas. Nos jogos mais recentes, o Alvinegro melhorou neste quesito, passou a agredir mais os adversários e a criar mais oportunidades contundentes. Entretanto, tem pecado bastante nas finalizações.

No recorte das quatro primeiras partidas realizadas no Brasileirão (Grêmio, Santos, Chapecoense e Bahia), o Alvinegro registrou um total de 44 finalizações, com uma média de 11 por jogo.

Nos três jogos mais recentes (Internacional, Atlético-MG e São Paulo), totalizou 48 finalizações, com média de 16 a cada partida. Os números são do SofaScore, especialista em estatísticas futebolísticas.

Em menos jogos, o Ceará chutou mais, mas tem chamado atenção como o Vovô tem pecado nas finalizações. O time joga bem, cria oportunidades reais para balançar as redes, mas falta eficácia para colocar a bola pra dentro.

Também houve mais finalizações de dentro da área (média de 9,3 nos últimos 3 jogos, enquanto nas 4 primeiras partidas a média foi de 7). Essa é uma estatística relevante, que considera os chutes realizados mais próximos ao gol adversário, o que mostra que o time tem infiltrado mais a defesa do oponente para a criação de situações de finalização.

"Além de fazermos o gol, tivemos as principais jogadas de ataque. No segundo tempo, pela necessidade de buscar o empate, o São Paulo mudou jogadores e acabou conseguindo. Foi a hora que fizemos as mudanças e crescemos muito no jogo. Foi detalhe não termos conseguido o gol da vitória. Queria estar vencendo, mas é inegável que fizemos um bom jogo. A vitória não veio por detalhes e esses detalhes precisamos ajustar", disse o técnico Guto Ferreira após o 1 a 1 com o São Paulo.

VEJA NÚMEROS DE FINALIZAÇÕES DO CEARÁ NA SÉRIE A

Ceará 1 x 1 São Paulo

Finalizações: 18

Dentro da área: 12

No gol: 7

Pra fora: 4

Travadas: 7

Ceará 2 x 1 Atlético-MG

Finalizações: 16

Dentro da área: 8

No gol: 8

Pra fora: 6

Travadas: 2

Inter 1 x 1 Ceará

Finalizações: 14

Dentro da área: 8

No gol: 2

Pra fora: 10

Travadas: 2

Ceará 1 x 2 Bahia

Finalizações: 12

Dentro da área: 8

No gol: 3

Pra fora: 7

Travadas: 2

Chapecoense 0 x 0 Ceará

Finalizações: 14

Dentro da área: 7

No gol: 6

Pra fora: 4

Travadas: 4

Santos 3 x 1 Ceará

Finalizações: 6

Dentro da área: 4

No gol: 3

Pra fora: 1

Travadas: 2

Ceará 3 x 2 Grêmio