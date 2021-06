Princípio de incêndio atinge fábrica de calçados em Sobral, no Interior do Ceará

Um princípio de incêndio assustou trabalhadores, nesta segunda-feira (28), em uma fábrica de calçados da Grendene, em Sobral, Região Norte do Ceará. Não houve feridos.

Segundo a empresa, a situação foi provocada por um moinho utilizado para triturar os resíduos gerados na produção. A situação foi contornada pelos próprios brigadistas do complexo industrial.

“Por conta da fumaça gerada, a fábrica foi completamente evacuada, de forma que não houve risco para os funcionários, ninguém se feriu ou sofreu qualquer dano à saúde”, informou em nota.

A empresa afirmou, ainda, que não houve impactos na produção.

O Diário do Nordeste procurou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (​CBMCE) para saber se ele esteve no local para checar a situação e aguarda retorno.