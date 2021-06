Clubes debatem nova Série A com empresas e estimam arrecadação bilionária; veja valores

O projeto de reformulação da Série A do Brasileiro ganhou novo capítulo nesta segunda-feira (28). Após os clubes da divisão anunciarem a criação de uma liga para organizar a competição, ao invés da CBF, os dirigentes participaram de reuniões com investidores e ouviram estimativas bilionárias de aporte financeiro na iniciativa.

As informações são do Blog do Rodrigo Capelo, no ge. Antes, vale ressaltar: a perspectiva de mudança tem como foco a maior obtenção de receita, e isso envolve multiplicar os valores ganhos pelos times no ano, seja com mais patrocínios, transmissões internacionais ou mesmo mudando o atual formato de disputa do Brasileirão.

Dos grupos de investimento participantes do encontro, o KPMG indicou captação entre R$ 1,5 bilhão e R$ 3 bilhões. Já o Zveiter apontou captação de R$ 3,7 bilhões. Nenhuma oferta foi firmada, o momento é para a apresentação de planos e a cotação de valores a fim dos participantes da Liga tomarem uma decisão sobre a entrada ou não de investidores.

Divisão de tarefas com CBF

Clubes da Liga organizam Séries A e B do Brasileiro

CBF organiza Seleção Brasileira, Copa do Brasil e demais torneios nacionais

No contato, segundo a reportagem, as principais formalizações envolvem a centralização de direitos comerciais e de transmissão em bloco. O mecanismo inclui os direitos de transmissões nacionais e internacionais, além de patrocínios com competições.

Dentro do acordo, os clubes iriam receber as cifras de imediato. O contraponto é a necessidade de retorno aos apoiadores, que poderiam ter soluções diversas como garantia de parte futura da receita dos clubes ou se tornarem sócios dos times.

Distribuição do aporte financeiro com os clubes

A divisão do dinheiro para cada clube é tema em aberto. Com a participação de integrantes da Série B, o desempenho esportivo e o tamanho das torcidas podem interferir, segundo Capelo.

Já nas receitas operacionais, há um esboço da distribuição. Nos patrocínios do Brasileirão, como placas de publicidade, a divisão seria igual para todos os clubes. Os demais são:

Televisão aberta e fechada

50% iguais para todos os clubes da divisão

50% condicionados à posição na tabela

Pay-per-view

70% condicionados à quantidade de assinantes

30% iguais para todos os clubes da divisão

Internacional