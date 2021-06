Finanças: Ceará e Fortaleza mostram equilíbrio na pandemia e seguem como case de boa gestão

A pandemia de Covid-19 teve impacto direto nas finanças dos principais clubes do futebol brasileiro. Sem bilheteria, e com uma parte dos torneios prolongados por 2021, gigantes apresentaram altos índices de endividamento. E o processo também afetou Ceará e Fortaleza, mas os representantes cearenses seguem como cases de “boa gestão”.

O diagnóstico é fruto da 12ª edição da Análise Econômico-Financeira dos clubes brasileiros de futebol desenvolvida pelo Banco Itaú. O estudo considerou balanços divulgados na última temporada, com foco no cenário interno das receitas.

Cesar Grafietti Consultor de Gestão e Finanças do Esporte "O futebol cearense foi muito feliz na construção dos clubes, de modo lento e sólido. Hoje tem uma situação de receita baixa na média, mas poucas dívidas. Mesmo na pandemia, não se apertaram, fizeram o que era necessário, com investimento ordenado. Ceará e Fortaleza estão dentro do cenário da boa gestão”.

Antes da perspectiva específica, vale ressaltar que todos os clubes tiveram perdas no último ano. O relatório, no entanto, mostrou que o total entre 2019 e 2020 foi de 22% ao analisar o período anual. Quando a perspectiva considera o calendário (ampliado pela CBF), a queda é menor, de 13%.

No cenário nacional, por exemplo, sete clubes representaram 62% do total de receitas. E nesse recorte de 21 times, o Fortaleza surgiu em 17º colocado, enquanto o Ceará é o 18º. Por isso o contexto positivo, uma vez que o baixo aporte não impediu o crescimento.

Fortaleza: R$ 125 milhões (2019) | R$ 85 milhões (2020) | R$ 103 milhões (calendário 2020 ajustado)

Ceará: R$ 102 milhões (2019) | R$ 94 milhões (2020) | R$ 100 milhões (calendário 2020 ajustado)

Menores dívidas do Brasil

Em 2020, quando a solução encontrada por muitos foi a redução imediata do custo pessoal, ou seja, o desligamento de funcionários, Vovô e Leão foram na contramão e mantiveram o limite de colaboradores, enquanto o Palmeiras, por exemplo, teve queda no quesito de 68%.

Variação de custos com pessoal (2019-2020)

Fortaleza: +4%

Ceará: +14%

Palmeiras: -68%

Corinthians: -57%

Athletico-PR: -41%

São Paulo: -23%

O arrocho econômico e o trabalho da gestão permitiu que os clubes, mesmo sem alto capital ou chance de investimento, seguissem entre os menores endividamentos do futebol brasileiro.

Dívidas dos clubes brasileiros (2020)

Atlético-GO: R$ 30 milhões

Ceará: R$ 35 milhões

Fortaleza: R$ 43 milhões

Atlético-MG: R$ 1,2 bilhões

Corinthians: R$ 916 milhões

Vasco: R$ 725 milhões

Caminho para o futuro

Com espaço de investimento sólido e consistente, a dupla cearense conseguiu se manter na Série A por temporadas seguidas. Apesar da perda de receita, o equilíbrio permite que o crescimento siga em andamento e há caminhos definidos para o futuro.

Cesar Grafietti Consultor de Gestão e Finanças do Esporte "O que falta é o investimento mais robusto na base, a boa formação de nomes. A presença na Série A tornam os clubes vitrines para ampliar as negociações de atletas para investir e reinvestir nessa base. Se tiverem ordem, não precisarão perder o dinheiro para pagar dívida passada, podem usar esse dinheiro para seguir crescendo".

Conclusão da análise do Ceará: "pouco endividado, com controle de custos e despesas, além de investimentos moderados, o clube atravessou a primeira temporada sob pandemia de maneira exemplar. Manteve equilíbrio, pode se valer de financiamentos sem estrangular a gestão, e ainda conseguiu melhorar seu desempenho esportivo".

Conclusão da análise do Fortaleza: tem capacidade de entender suas limitações financeiras, o que ajuda na gestão eficiente do caixa, assim, enfrentou a pandemia de forma segura, sem dívidas relevantes, operando dentro do que as receitas permitem. Fechou 2020 com condição acima da média dos clubes brasileiros”.