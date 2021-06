Concurso da Sefaz-CE 2021 encerra inscrições hoje; salários de R$ 16 mil

Encerram-se hoje (28) as inscrições para o concurso público da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). Candidatos ainda podem se inscrever no site da Cebraspe.

Bastante aguardada, a seleção tem 94 vagas para quatro cargos, com salários iniciais de R$ 16 mil e carga horário de 40 horas semanais. Conforme a lei estadual de cotas, 20% das vagas serão destinadas a candidatos negros.

O edital recentemente sofreu retificações. Saiba o que mudou.

Distribuição das vagas

Auditor fiscal: 50 vagas

Auditor fiscal contábil-financeiro: 13 vagas

Auditor fiscal jurídico: 20 vagas

Auditor fiscal de tecnologia da informação: 11 vagas

CRONOGRAMA DO CONCURSO

Inscrições: 7 a 28/6/2021

Isenção da taxa: 7 a 28/6/2021

Pagamento da taxa: até 20/7/2021

Data da prova: 15/8/2021

REMUNERAÇÃO E REQUISITOS

Todas as funções ofertadas terão remuneração de R$ 16.045,30, conforme o edital, e uma carga de 40 horas semanais.

Entre as atividades gerais dos novos servidores estão participar da formulação da política econômica-tributária do Estado; coordenar e realizar atividades de tributação, arrecadação, fiscalização, recolhimento e controle dos tributos e demais rendas do erário; gerenciar a dívida ativa e exercer outras atribuições correlatas; entre outras.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA CARGO:

Auditor fiscal da Receita estadual - diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino

superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

- diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) Auditor fiscal contábil-financeiro - diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, Administração ou Economia, fornecido por

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

- diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, Administração ou Economia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) Auditor fiscal jurídico - diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida

pelo Ministério da Educação (MEC)

- diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) Auditor fiscal de tecnologia da informação - diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Ciências da Computação, Informática ou Processamento de

Dados, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)