Xand Avião é vacinado em Fortaleza contra a Covid-19

O cantor de forró Xand Avião é mais um nome da música vacinado contra a Covid-19, em Fortaleza. Nesta segunda-feira (28), o forrozeiro tomou a primeira dose da imunização da AstraZeneca.



O forrozeiro não foi sozinho tomar a imunização. Ele foi acompanhado da esposa, a influenciadora Isabele Temoteo que também foi vacinada. Xand Avião é do grupo etário de 39 anos.

Legenda: Xand e Isabele postaram foto ao lado de profissional de saúde Foto: Reprodução/Instagram

"Primeira dose de esperança, de que a gente vai voltar a caber em um abraço, de que as máscaras vão cair e a gente vai ter muito motivo pra sorrir!", escreveu o cantor em publicação no Instagram.



O forrozeiro é natural do Rio Grande do Norte, mas há cerca de 15 anos mora no Ceará.

Desde a semana passada, diversos nomes do forró que vivem no Ceará começaram a ser imunizados. Solange Almeida e Nildinha do Forró Real foram alguns dos nomes imunizados conta a Covid-19.

Casal enfrentou Covid-19

Em março de 2020, em pleno avanço do coronavírus no Brasil, Xand Avião e Isabele Temoteo foram diagnosticados com a doença.

A declaração de que estavam com o novo coronavírus foi dada no mesmo dia do aniversário de 38 anos de Xand.

Na época, o casal teve sintomas leves como dores de cabeça, febre e dores nas juntas.