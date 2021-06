Senadores cearenses divergem sobre prorrogação da CPI da Pandemia; veja as posições

Dois dos três senadores cearenses assinaram o requerimento que prorroga a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia por mais 90 dias. Cid Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB) se posicionaram a favor do documento proposto pelo vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (REDE-AP).

Colocando-se como independente - ou seja, nem governista nem oposição -, o senador cearense Eduardo Girão (Podemos) não assinou o requerimento. Em nota, no entanto, o parlamentar argumenta que não se opõe à possível renovação da CPI, "mas é preciso corrigir os rumos da comissão".

"Meu requerimento que deu origem à CPI falava claramente de investigar todos os níveis do Poder Executivo, mas nos primeiros 60 dias de atividade não foi isso o que vimos", disse o parlamentar.

Eduardo Girão Senador (Podemos) "Recentemente surgiram informações envolvendo o governo federal. Defendo que investiguemos, sem pré-julgamentos e com serenidade. O mesmo procedimento deve ser adotado com os indícios de corrupção em estados e municípios"

Nas redes sociais, o também senador cearense Cid Gomes (PDT) se posicionou a favor da prorrogação por entender que ainda há o que se investigar em relação à atuação do governo Bolsonaro na Pandemia.

Assinei o requerimento para a prorrogação da CPI da Pandemia, que está apurando erros e omissões do Governo Bolsonaro no combate à Covid. A omissão e o descaso já estão evidentes, mas ainda há muita coisa para aparecer. A corrupção descarada precisa ser apurada e punida. — Cid Gomes (@senadorcidgomes) June 29, 2021

Para que haja renovação automática, o requerimento precisa ter, ao menos, 21 assinaturas dos 81 senadores. Na manhã desta terça (29), de acordo com o presidente da CPI Omar Aziz (PSD-AM), já havia número necessário.

A expectativa, segundo ele, é que 40 parlamentares assinem pela renovação dos trabalhos por mais três meses.

Com o prazo inicial de 90 dias, a comissão está atualmente programada para encerrar no dia 7 de agosto. No pedido, Randolfe pondera que o prazo atual seria insuficiente e afirmou ser "imperativo" prorrogar as atividades.

Polêmica da Covaxin

A CPI, nesta nova fase, busca investigar a ligação do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR), com a compra de vacinas pelo Ministério da Saúde, entre elas a Covaxin, pivô dos embates na comissão na última semana.



A nova linha de apuração é discutida após os depoimentos do deputado Luis Miranda (DEM-DF) e do servidor Luis Ricardo Miranda, irmão do parlamentar, na última sexta-feira, 25.

Luis Miranda disse ter ouvido do presidente Jair Bolsonaro o nome de Ricardo Barros quando o alertou sobre um suposto esquema de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. Barros nega irregularidades.

Lista de senadores que assinaram requerimento até às 10h21 de terça-feira (29)

1. Randolfe Rodrigues

2. Jorge Kajuru

3. Izalci Lucas

4. Omar Aziz

5. Eliziane Gama

6. Fabiano Contarato

7. Weverton

8. Flávio Arns

9. Mara Gabrilli

10. Alessandro Vieira

11. Zenaide Maia

12. Tasso Jereissati

13. Plínio Valério

14. Otto Alencar

15. Oriovisto Guimarães

16. Leila Barros

17. Jaques Wagner

18. José Serra

19. Renan Calheiros

20. Paulo Paim

21. Humberto Costa

22. Paulo Rocha

23. Rogério Carvalho

24. Jean Paul

25. Veneziano

26. Simone Tebet

27. Cid Gomes

28. Nilda Gondim

29. Reguffe

30. Rodrigo Cunha

31. Eduardo Braga

32. Jarbas Vasconcelos