Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta terça-feira (29)

Fortaleza deve amanhecer com céu claro e permanecer assim ao longo desta terça-feira (29), conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A temperatura mínima prevista é de 24 °C e a máxima pode chegar a 33 °C. No restante do Ceará, a projeção é de céu variando de parcialmente nublado a claro.

Mas há possibilidade de chuva no Litoral do Pecém e Litoral Norte. Nas outras áreas, o dia deve ser de céu com poucas nuvens.

Legenda: Veja a previsão para essa terça Foto: Reprodução Funceme

Chuva pode chegar na quarta-feira

Já na quarta-feira (30), a Capital pode amanhecer nublada, com possibilidade chuva. À tarde e à noite, o predomínio deverá ser de céu claro.

Para os demais municípios cearenses, a Funceme prevê céu variando de parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuva na faixa litorânea. Nas demais regiões, céu com poucas nuvens.