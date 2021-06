Uruguai x Paraguai: acompanhe tudo sobre o jogo da fase de grupos da Copa América

Uruguai e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira (28) pela 5ª rodada do Grupo A da Copa América. O duelo ocorre no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro/RJ, às 21h (horário de Brasília). Aguarde o carregamento das informações.

ACOMPANHE O JOGO

FICHA TÉCNICA

Uruguai x Paraguai - 5ª rodada do Grupo A da Copa América

Local: Engenhão, no Rio de Janeiro/RJ.

Data: 28/06/2021 (segunda-feira);

Horário: 21h.

Árbitro: Raphael Claus (BRA).

Transmissão: ao vivo na Fox Sports, com tempo real do Diário do Nordeste.

ESCALAÇÕES

Uruguai: Muslera; González, Giménez, Godín e Viña; Vecino, De La Cruz, Valverde e Rodríguez; Suárez e Cavani. Técnico: Óscar Tabárez.

Paraguai: Antony Silva; Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Martínez e Arzamendia; Villasanti, Cardozo e Almirón; Ángel Romero e González. Técnico: Eduardo Berizzo.