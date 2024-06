Circo pega fogo durante espetáculo em São José do Rio Preto, em SP; público foi evacuado

Um circo pegou fogo em São José do Rio Preto, São Paulo, na noite desse domingo (9), mas nenhum ferido teria sido registrado. Segundo informação do portal g1, testemunhas relataram que o incêndio começou durante um espetáculo com fogo, que atingiu um boneco utilizado no número.

Uma brigada de incêndio foi ao local, sendo responsável por orientar a saída do público e combater as chamas no local. O Circo Stankowich Pink está alocado próximo de um shopping no Jardim Redentor.

O estabelecimento usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. "Durante a apresentação de um número artístico, observou-se uma pequena faísca em uma de suas alegorias (king kong). Entretanto, os brigadistas presentes no local apagaram o fogo prontamente, não havendo nenhuma vítima", relatou o circo.

Estrutura ajudou

A estrutura do local, segundo o comunicado, possui material antichamas, o que teria possibilitado o apagamento do fogo de forma rápida e eficiente. "Ressaltamos que o circo atende às Normas Brasileiras de Segurança e que preza pela segurança de todos que frequentam o local", disse o circo.

A empresa responsável por atender a ocorrência com bombeiros civis, o Grupo Serviços Integrados em Emergência e Prevenção Brasil (SIEP) Brasil, afirmou que o fogo começou próximo do palco e um bombeiro civil já havia iniciado o protocolo de combate e evacuação.

"O bombeiro civil acionou Corpo de Bombeiros que, quando chegou no local, o princípio de incêndio já estava controlado", afirmou o Grupo SIEP Brasil. O circo deve retomar as atividades na próxima semana.