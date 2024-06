Natalia Becker abandona entrevista da Globo ao ser questionada sobre curso de peeling de fenol

A influencer Natalia de Freitas Antonio, mais conhecida como Natalia Becker, concedeu uma entrevista ao Fantástico, exibida nesse domingo (9), na qual deu a versão dela sobre a aplicação de peeling de fenol no empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, que faleceu após o procedimento, em São Paulo. A criadora de conteúdo se irritou com as perguntas da jornalista Giuliana Girardi e chegou a abandonar a conversa.

Ao ser questionada se tinha especialização para aplicar o serviço, a mulher se recusou a responder, e o papo foi interrompido pela advogada de Natalia, que estava presente nas gravações.

"Não vamos falar essas partes bem técnicas", disse a representante. "Mas acho que é uma pergunta tranquila, não é? Qual é a formação da pessoa", argumentou a repórter. Mesmo com a negativa, a entrevista seguiu.

"Quais substâncias que você usa? É fenol como?", questionou a jornalista. "Essas coisas eu não quero falar", resumiu Natalia. "Por quê?", pressionou Giuliana. "Isso eu já dei no meu depoimento falando certinho", acrescentou.

Após o questionamento sobre a substância, a advogada da suspeita interrompeu as gravações mais uma vez e houve uma discussão dela com a equipe do Fantástico sobre as perguntas que não poderiam ser feitas. Irritada, a influenciadora se levantou e deixou momentaneamente a conversa.

A representante da criadora de conteúdo chegou a solicitar que o trecho não fosse ao ar, mas a Globo optou por manter essa parte e explicou a decisão:

"A advogada de Natália pediu que essa primeira parte não fosse ao ar. O Fantástico avaliou o pedido, mas entendeu que a exibição dessa parte da entrevista contém informações relevantes e de interesse público. Por isso, a exibição foi mantida. A decisão está alinhada com os princípios editoriais do Grupo Globo, que baliza o trabalho dos jornalistas da Globo", diz, em nota.

'Foi uma fatalidade', lamenta influenciadora

Responsável pela realização do procedimento na vítima, Natalia não tem formação de esteticista e aprendeu a técnica num curso online, com duração de cerca de um mês. Segundo ela, o serviço era oferecido desde dezembro de 2023.

O produto foi aplicado no empresário Henrique Silva Chagas em uma sala comum. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), trata-se de uma intervenção invasiva, e reações imprevisíveis ocorrem com frequência. Por isso, deve ser realizado por médico em ambiente hospitalar com monitoramento cardíaco.

"Quando ele vai ser feito no rosto todo, é interessante que haja uma monitorização. O peeling de fenol não pode ser feito em uma pessoa que tem doença cardíaca, aquela pessoa com arritmia, com doença renal, doença no fígado", explicou a dermatologista Denise Steiner.

Segundo Natalia, não houve outros pacientes com problemas após o procedimento. No entanto, o Fantástico encontrou uma ex-cliente que sofreu, por cerca de cinco meses, com consequências do peeling realizado pela influenciadora.

"Me iludi porque ela falou que em 10 dias estaria ótima a minha pele. [...] Fiquei cinco meses com a pele vermelha. Minha pele começou a ficar com pus e sangrava toda noite", detalhou a vítima.

"Nunca quis fazer nada para prejudicar ninguém, mas foi uma fatalidade." Natalia Becker Influenciadora investigada por homicídio

A suspeita foi indiciada pelo crime de homicídio com dolo eventual, que é quando não há intenção, mas se assume o risco de matar. A clínica dela foi fechada e o perfil da influenciadora nas redes sociais não existe mais.

'Agarrou o meu braço e travou a respiração'

Reportagem do Fantástico, da Globo, exibiu imagens que mostram desde o momento em que Chagas chegou ao local até a hora em que o Samu foi acionado e se dirigiu ao estabelecimento para tentar socorrê-lo.

Na sala, ele estava com o companheiro, Marcelo Camargo, mas no momento de aplicação do fenol, após a raspagem da pele, o acompanhante precisou se retirar a pedido da proprietária. Após o fim do procedimento, as imagens mostram que Natália e Chagas ainda conversam. Ela chega a perguntar: "Dá uma tontura, né?"

Camargo volta à sala e começa a tirar fotos de Chagas. Pouco depois, a vítima começa a demonstrar os primeiros sinais de complicações: "Ele agarrou o meu braço, arregalou os olhos, travou a respiração e ali ele já saiu fora de si", lembrou o companheiro.

Natália e a assistente tentaram reanimar o paciente por meio de manobras orientadas pelo Samu. Os batimentos cardíacos de Chagas também já não estavam mais sendo captados por um aparelho usado pela dona da clínica. "Foram cenas bem fortes, eu fiquei traumatizada", disse Natália ao Fantástico. Após a chegada do Samu, por volta das 13h30, a influencer não foi mais vista na sala.

A causa da morte de Henrique Chagas ainda é investigada pela Polícia, que aguarda os exames toxicológico e anatomopatológico para saber se o uso do fenol provocou, de fato, o óbito do empresário.