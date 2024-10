Ciclone extratropical causa ventos acima de 100 km/h e deixa estragos no Rio Grande do Sul

Cidades do Rio Grande do Sul registraram, nesta quinta-feira (24), tempestades causadas após a formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e a Região da Fronteira. Segundo o g1, os primeiros impactos foram registrados na Região Central, com ventos acima de 100 km/h, enquanto Porto Alegre teve registro de chuva com ventos fortes.

Diversos municípios também tiveram problemas com os fortes ventos. Esse foi o caso na cidade São Francisco de Assis, onde o vento arrancou o telhado do galpão de uma cooperativa agrícola. Apesar do dano material, ninguém ficou ferido.

Em Santa Maria, com ventos a 104 km/h registrados na Base Aérea, o vento derrubou árvores e a chuva causou estragos no Hospital Casa de Saúde, lugar em que parte do teto cedeu. A UPA 24 Horas da cidade apresentou alagamento em leitos.

Na cidade de Cacequi, o vento destruiu a cobertura de um depósito de calcário na ERS-640. Já no município de Rosário do Sul, alguns bairros ficaram sem energia elétrica por conta da precipitação.

Em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a velocidade do vento chegou a 85 km/h. Enquanto isso em Igrejinha, a 93 km de Porto Alegre, há relatos de destelhamentos em residências.

Também em Porto Alegre, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas presenciais a partir das 12h desta quinta (24).

Possibilidade de nova frente fria

A Climatempo divulgou alerta para delimitar que o fenômeno poderá formar uma nova frente fria. A possibilidade é de temporais com risco de granizo e ventos de até 100 km/h em áreas isoladas.

Segundo a previsão, o ciclone deve levar ventos de até 85 km/h, especialmente em toda a faixa leste do estado. Nas regiões das Missões, Fronteira Oeste, Campanha e Sul a previsão é de que ventos podem chegar até 70 km/h.