Campanha Papai Noel dos Correios começa nesta quarta-feira (9); veja como participar

Os presentes podem ser entregues nas agências dos Correios participantes, para depois seguirem às instituições e aos destinatários. A campanha contempla crianças de até 10 anos e pessoas com deficiência sem limite de idade.

A campanha anual para envio e adoção de cartas ao Papai Noel, promovida pelos Correios, começa nesta quarta-feira (9) em todo o País. As cartas poderão ser adotadas por pessoas, empresas e órgãos públicos até o dia 16 de dezembro .

Os Correios também estão com parceria com algumas escolas públicas, que são selecionadas pelas secretarias da Educação para enviarem as cartas das crianças que estão na Educação Infantil e Ensino Fundamental até o 5° ano, independentemente da idade.