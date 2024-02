Após cinco dias perdido, turista é resgatado em área de proteção ambiental e é multado em R$ 10 mil

Um homem de 27 anos foi resgatado após desaparecer por cinco dias no Parque Estadual Serra do Mar, em Bertioga, no litoral de São Paulo, na última terça-feira (30). Após ser salvo pelos Bombeiros, o turista foi multado em R$ 10 mil por descumprir uma regra do local. As informações são do g1.

Conforme a Fundação Florestal, gestora do Parque, por se tratar de uma trilha de difícil acesso, o local onde o homem de Brasília estava deve ser acompanhado por um guia turístico ambiental credenciado. A multa diz respeito ainda ao acesso irregular ao parque.

O Corpo de Bombeiros informou que vítima entrou em contato com os agentes às 18h, na última segunda-feira (29).

Veja também

O helicóptero águia 12 da corporação foi responsável pelas buscas na região. O turista foi resgatado utilizando o guincho elétrico.

Com uma leve torção no tornozelo, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Mogi das Cruzes.

No último domingo (28), quatro turistas foram resgatados e autuados após entrarem irregularmente no local.