Alexandre Nardoni fica isolado em mansão do pai por 'morrer de medo' de ser hostilizado

Alexandre Nardoni, 45 anos, deixou a prisão há duas semanas. Condenado a 31 anos de cadeia pela morte da filha, Isabela, ele está em liberdade pelas ruas de São Paulo, onde vive em uma mansão de três andares. Apesar de estar em conformidade com a Justiça brasileira, fontes próximas dele afirmam seu medo de retaliação em espaços públicos.

Conforme informações do O Globo, Alexandre tem saído de casa para o trabalho e vice-versa. O assassino também tem usado óculos escuros, boné e dirige um carro com película 100% escura. No próximo dia 26 de junho, ele planeja celebrar seus 46 anos de vida com uma festa na mansão onde mora.

Em 2010, ao chegarem no Fórum de Santana, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram recebidos com o coro de "assassinos!". Aquele episódio não foi o último no qual o casal passou por retaliações. Jatobá, que até hoje nega o crime, já foi humilhada três vezes em espaços públicos desde sua liberdade há um ano.

Sentenciada a 26 anos de cadeia por ter esganado a enteada, Jatobá declarou a Justiça que atualmente trabalha como auxiliar administrativa na empresa do pai de Nardoni. Ela também declarou que não pretende seguir na profissão, haja vista, que seu desejo é cursar faculdade e abrir uma fábrica de roupas para cães e gatos. Curiosamente, esse era o mesmo plano de Elize Matsunaga, mulher que matou e esquartejou o marido.

Tanto Jatobá quanto Nardoni precisam ter um emprego e um endereço fixo para continuarem cumprindo a pena em liberdade. Os dois foram empregados pelo pai de Alexandre, o advogado Antônio Nardoni, de 71 anos. Enquanto o homem vive com a família no bairro de Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, Anna Carolina foi presenteada pelo então sogro com um apartamento localizado no mesmo bairro de Santana, segundo O Globo.

Apesar dos boatos, o casal não confirmou a separação. Há dois meses, eles foram vistos juntos em um casamento de amigos próximos. Pais de dois filhos, um de 17 e outro de 19, eles evitam que a identidade dos jovens sejam reveladas.