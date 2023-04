Adolescente suspeito de empurrar e matar idosa de 72 anos em Copacabana é apreendido

O adolescente suspeito de envolvimento na morte de uma idosa em Copacabana, no Rio de Janeiro, deve ser apreendido, conforme decisão judicial expedida nessa terça-feira (18). Alair Barbosa, 72, morreu após bater a cabeça ao ser empurrada no calçadão da Praia de Copacabana, na tarde do último domingo (16), durante um assalto.

De acordo com o G1, que deu a informação, o suspeito arrancou o cordão do pescoço da idosa quando ela passava com duas amigas entre as ruas Hilário de Gouveia e Siqueira Campos, na Avenida Atlântica. Ele também é suspeito de participar de agressões contra duas turistas da Eslováquia, segundo investigadores da Delegacia de Homicídios da cidade. As mulheres teriam sido roubadas e espancadas quando assistiam ao por do sol.

O mandado de internação do adolescente de 17 anos foi expedido pela juíza Vanessa de Oliveira Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude. Ele tem também outras seis anotações criminais por crimes análogos a roubo e furto.

'Vivia um dos melhores momentos da vida'

Isabella Barbosa, filha de Alair, que esteve no Instituto Médico Legal (IML) nessa terça (18), disse ao G1 que a mãe vivia "um dos melhores momentos da vida".

"A gente está em uma tristeza muita grande. Em primeiro lugar, porque minha mãe gostava muito de viver e ela estava vivendo um momento em que estava aproveitando a vida. Ela gostava de viajar, de estar com a família, amigos, era uma irmã, uma pessoa dedicada em cuidar das irmãs mais velhas, de cuidar de todo mundo que precisava. Estava em um dos melhores momentos da vida dela, porque se cuidava e gozava de uma saúde para poder aproveitar e viajar", disse.

O vendedor da banca de flores em frente ao prédio onde morava a idosa também confirmou que Alair era bem-quista na vizinhança. "Era querida por todos: na fruta, na banca de revista, pelo camelô", garantiu o vendedor ao G1.

Alair foi abordada pelos criminosos na altura do posto 3, em Copacabana. Imagens de câmeras de segurança do calçadão ainda estão sendo buscadas pela Polícia, responsável pela segurança na orla da capital fluminense.