Pastor é preso em flagrante, no RJ, por abusar de garota de 14 anos e alega 'cura através do sexo'

Um pastor evangélico foi preso em flagrante, nessa terça-feira (11), suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos, que seria parente dele, na Vila Valqueire, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aos policiais, o religioso argumentou está doente e que precisaria "ser curado através de sexo".

O homem, que atuava na Assembleia com Deus Ministério de Missões de Marechal Hermes, foi detido após agentes de segurança o flagrarem com a garota em um carro durante a madrugada. No automóvel, os oficiais encontraram dois preservativos usados. As informações são dos portais G1 e Uol.

Na ocasião, ele foi autuado por posse sexual mediante fraude, que consiste na prática sexual ou outro ato libidinoso via um meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima.

Em depoimento, a garota disse que os abusos começaram no ano passado, quando ele tirou a virgindade dela. Segundo as declarações, a adolescente foi persuadida a acreditar que ela e Deus "ajudariam" o pastor a "curar" a doença através da "conjunção carnal".