Adolescente que matou 4 e feriu 12 em Aracruz é sentenciado a até 3 anos de internação

O adolescente que matou quatro pessoas e feriu outras 12 em um ataque a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, foi sentenciado nesta quarta-feira (7) a cumprir pena de até três anos de internação em regime socioeducativo. O período é o limite máximo estabelecido pela lei para adolescentes infratores. As informações são do g1.

A sentença foi dada pelo juiz da Vara da Infância e Juventude de Aracruz, Felipe Leitão.

O assassino, que confessou os crimes, está internado desde o crime em uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Cariacica, na Grande Vitória.

O ataque aconteceu no dia 25 de novembro. O atirador de 16 anos estudou até junho deste ano em uma das escolas atacadas. Ele foi apreendido horas após o crime.

Tempo final pode mudar

O Tribunal de Justiça do estado (TJ-ES) informou que o prazo de internação pode chegar até três anos, mas o tempo final pode mudar de acordo com a avaliação da Justiça. Apesar disso, três anos é o limite máximo previsto em lei para internações.

Ainda conforme o TJ, quem vai avaliar esse prazo é o Juiz da Execução da Grande Vitória (3ª Vara da Infância e da Juventude de Vitória). Foi aplicada, também, uma medida protetiva de acompanhamento psiquiátrico durante o período de cumprimento da medida de internação. Três vítimas do crime permanecem internadas em hospitais da Grande Vitória. Uma professora de 37 anos, outra educadora de 51 anos e uma estudante de 14 anos, baleada na cabeça.