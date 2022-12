Capitão Guimarães é preso por suspeita de homicídio de pastor no Rio de Janeiro

Foi preso, na manhã desta quarta-feira (7) em Niterói (RJ), o contraventor Aílton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães. Ele é acusado pela morte de um pastor em São Gonçalo, Região metropolitana do Rio, em julho de 2020. As informações são do g1.

Policiais federais do Grupo de Investigações Sensíveis (GISE/FACÇÕES) e agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro visam, por meio da Operação Sicário, cumprir três mandados de prisão e outros 17 de busca e apreensão. Até as 9h40, duas pessoas tinham sido presas.

Os investigados são suspeitos de atuarem em uma organização criminosa que monopoliza a exploração do jogo do bicho, máquinas caça-níquéis e outras apostas. Durante a prisão na manhã desta quarta, os agentes ainda encontraram um fuzil na casa do Capitão Guimarães.

Assassinato de pastor

Capitão Guimarães é um dos principais contraventores do Rio e suspeito de ser o mandante do assassinato do pastor Fábio Aguiar Sardinha, 41 anos, morto em frente ao pai em um posto de gasolina em julho de 2020, no Colubandê. A suspeita é que Fábio tenha desviado dinheiro da quadrilha do Capitão Guimarães.

Segundo a Polícia Militar, a vítima teria chegado ao posto de combustível junto do seu pai para abastecer o carro e foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Sardinha foi atingido e não resistiu aos ferimentos. O pai da vítima não foi ferido.