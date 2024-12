Um grupo formado por, pelo menos, 77 pessoas apresentou sintomas relacionados à gastroenterite após consumir tortas frias compradas em uma mesma lanchonete, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Os primeiros sintomas vieram logo após o Natal. Conforme laudo do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, divulgado nessa segunda-feira (30), havia a presença da bactéria estafilococos coagulase no alimento.

Diarreia e vômito foram alguns dos sintomas apresentados pelos consumidores. Em entrevista ao g1, a médica infectologista Stephanie Scalco disse que "essa bactéria é bem comum, não é rara. Agora, como isso foi parar na torta fria, daí eu não tenho nem ideia. Provavelmente, talvez alguém que tenha preparado a torta, estivesse contaminado com essa bactéria nas mãos ou tivesse com algum ferimento".

A lanchonete Circulu's Lanches disse ao g1 que está colaborando com as investigações e que segue rigorosos padrões de higiene e controle de qualidade.

Enquanto isso, os consumidores seguem se recuperando e não precisaram ser hospitalizados

LAUDO

Uma nova investigação a partir do primeiro laudo deve ser feita para identificar se há possíveis toxinas nos alimentos.

A Vigilância Sanitária chegou a coletar amostras de maionese, azeitona e palmito recolhidas na Circulu's Lanches e pedaços das tortas foram enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen).

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA DA LANCHONETE:

"Recebemos com profundo respeito e preocupação a notícia de que alguns clientes apresentaram sintomas compatíveis com intoxicação alimentar após consumirem nossas tradicionais tortas frias natalinas. Mais do que uma empresa, somos parte de uma comunidade, e o respeito à dignidade humana — fundamento da República Federativa do Brasil, consagrado no artigo 1°, inciso Ill, da Constituição Federal — é o alicerce de nossas ações.

Ao longo de 33 anos, sempre pautamos nossa conduta pela valorização da saúde, do bem-estar e da confiança, trabalhando com rigorosos padrões de higiene, segurança dos alimentos e qualidade. Reconhecemos a gravidade da situação e nos solidarizamos com os clientes afetados e suas famílias, reafirmando nosso compromisso de buscar soluções que honrem a dignidade e a integridade de cada pessoa envolvida.

Nesta data, recebemos a visita da Vigilância Sanitária, que realizou uma inspeção detalhada em nossas instalações e colheu amostras para análise. A vistoria não identificou irregularidades nos ambientes ou mercadorias, possibilitando a continuidade de nossas atividades. No entanto, seguimos conduzindo testes internos e colaborando com as autoridades para elucidar os fatos com transparência e responsabilidade.

Estamos atentos e disponíveis para prestar esclarecimentos às famílias impactadas. Caso haja a confirmação da correlação dos sintomas apresentados com o produto do Circulu's Lanches, prestaremos todo apoio e assistência.

Reafirmamos nosso compromisso de atuar de forma ética e responsável, assegurando que cada cliente tenha sua dignidade respeitada em todas as circunstâncias.

Agradecemos a confiança da comunidade e reiteramos nossa dedicação aos valores que sempre nortearam nossa trajetória: a dignidade humana, a saúde e a segurança de quem nos escolhe."